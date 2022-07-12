Приблизно 150 людей ще залишилося в Попасній.

Люди з окупованих територій благають росіян, щоб їх евакуювали.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив міський голова Попасної Микола Ханатов.

"Я знаю інформацію не тільки з Попасної, а й від місцевих мешканців, що люди просто благають вже росіян, щоб їх евакуювали. Але це не робиться", - сказав Ханатов.

За його словами, в Попасній залишалося близько 150 людей. Скільки зараз сто відсотково невідомо. Загалом Попаснянська громада налічувала приблизно 30 тисяч людей.

"Я чую навіть з окупаційної влади, що вони закликають Путіна "допоможи грошима", щоб вивести людей, тому що у нас у Луганській, Донецькій так званій республіці нема грошей і він не допомагає. І вони вже ображені на нього, що він все це почав, а підтримки зараз нема тієї, на яку вони розраховували", - додав Ханатов.

Як повідомляв УНІАН, з Донеччини евакуювалися понад мільйон місцевих мешканців, наразі в регіоні залишилися близько 340 тисяч місцевого населення. За даними ОВА, лише 20,4% мешканців залишилися у своїх домівках, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця.

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