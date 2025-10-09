В ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., РФ) - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проектною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
Також зазначається, що ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., РФ) - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.
"На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.
Удари по РФ - новини
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вчергове вразили у Росії ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.
Зокрема, "бавовна" палала на нафтопереробному заводі (НПЗ) "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.