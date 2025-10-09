Уражено газопереробний завод та станцію, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти.

В ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., РФ) - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проектною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

Також зазначається, що ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., РФ) - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

Відео дня

"На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

Удари по РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вчергове вразили у Росії ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

Зокрема, "бавовна" палала на нафтопереробному заводі (НПЗ) "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

Вас також можуть зацікавити новини: