Ракету уразили на півдні країни.

Українські воїни під час сьогоднішньої повітряної атаки Росії приземлили крилату ракету за допомогою переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), за своїми характеристиками призначених для уражень вертольотів і літаків.

Відео бойової роботи воїнів мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького опублікувала пресс-служба Повітряних сил ЗСУ. Ракету уразили на півдні країни.

"Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворога в українському небі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У результаті влучання в небі на місці ракети з'явилась хмара густого диму. Уламки впали у полі.

Ракетний удар Росії 10 лютого - що відомо

Як повідомив прем'єр-міністр України, під час ранкової атаки 10 лютого Росія випустила по Україні понад півсотні крилатих ракет, більшість з яких збили сили протиповітряної оборони.

За його інформацією, є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних і східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

Відомо, що росіяни влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори у шести областях.

Всього українські захисники знищили 61 крилату ракету і п'ять дронів-камікадзе.

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