Перші фази спецоперації ворога зазнали фіаско, але тепер є нові плани та нові дати, зазначив представник ГУР МО.

Російська операція проти України під назвою "Майдан-3" триває, певні її фази вже провалені. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що 27 лютого було оприлюднено спільну заяву Комітету з питань розвідки при президентові України. Вона була присвячена викриттю цієї спецоперації ворога та подібних активностей держави-агресора, спрямованих на дестабілізацію ситуації в середині України і на розхитування підтримки нашої держави в світі.

"Так, перші фази, можна стверджувати, зазнали фіаско, але тепер є нові скориговані плани і нові дати. І кульмінація перенесена вже на інші дати – йдеться і про квітень, і про травень. Мова йде про ті самі інформаційно-психологічні операції, операції з дезінформації, використання агентів впливу, лідерів суспільної думки, великі інвестиції ворога в роботу в соціальних мережах. На це ворог витрачає великі ресурси і не шкодує їх", – акцентував Юсов.

Представник української розвідки зауважив, що на провалених етапах ворожої операції "Майдан-3" вже вдалося уникнути обвалу фронту через внутрішню нестабільність в Україні.

"Ці операції ще тривають. Те, що провалено, – ми можемо говорити про певні фази. Нам вдалося уникнути розколу суспільства і обвалу фронту через внутрішню нестабільність. Це те, що хоче отримати ворог. Він розуміє, що Сили безпеки і оборони України можуть ефективно протидіяти, захищати власну землю і боротися з агресором, коли в тилу існує єдність, є підтримка дій держави, є розуміння суспільства хто ворог, а хто друг, та необхідність чинити спротив агресії далі. Власне, всіх цих цілей ворогу не вдалося досягнути", – підкреслив Юсов.

Він попередив, що ворог не полишатиме спроб продовжити наступні фази операції "Майдан-3". За його словами, якими б дорогими не були такі операції, для Москви вони є більш вигідними, ніж мобілізація власних ресурсів, економіки та утримування свого контингенту на українській території.

На уточнююче питання про те, чи є підстави вважати, що в травні можна очікувати суттєвого загострення на фронті, Юсов пояснив, що днями верховний головнокомандувач оголосив та прокоментував той обсяг інформації, який зараз можна коментувати.

"Вся необхідна інформація передається Головним управлінням розвідки до Генерального штабу та до воєнно-політичного керівництва України. Необхідні заходи вживаються. Якщо говорити про спроби наступальних дій на окремих ділянках і напрямках, то вони зараз тривають, і ми бачимо важку ситуацію на низці напрямків. Це те, що зараз ворог може організувати. Говорити про повторення сценарію, скажімо, 24 лютого – для цього необхідна була зовсім інша кількість нових сил і засобів противника", – зазначив представник ГУР МО.

Він додав, що багато рішень в Росії буде ухвалюватися в залежності від результатів так званих "виборів" Путіна.

"В тому числі і рішення про додаткові мобілізаційні заходи на території цієї держави. Це також нова реальність, з якою може зіштовхнутись російське суспільство", – констатував Юсов.

Російська операція "Майдан-3" в Україні: що відомо

Російські спецслужби мають намір через операцію "Майдан-3" підготувати підґрунтя для розгрому ЗСУ в червні цього року. Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України.

У Службі безпеки України зазначають, що основним напрямком діяльності ворога може стати зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед міжнародних партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль Росії – зменшити підтримку України з боку проукраїнської коаліції у світі.

Кілька днів тому про підготовку росіянами найдорожчої в своїй історії інформаційно-психологічної спецоперації "Майдан-3" повідомляв очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він наголошував, що Росія хоче поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні та висловлював впевненість, що запланована операція ворога провалиться.

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