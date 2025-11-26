За його словами, найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

Поповнення особовим складом буде переглянуто, рішення має бути в найближчий час. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, зазначаючи, що сьогодні провів Ставку.

"Виконуємо також і запити бригад - після моєї поїздки у фронтові райони. Один із таких запитів - справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді", - наголосив він.

При цьому зазначив, що є і доручення Ставки, щоб ці питання опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із заступником керівника Офісу президента та дуже досвідченим військовим Павлом Палісою.

"Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - сказав Зеленський.

За його словами, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, були детальні доповіді по ситуації на фронті по ключових напрямках. Президент наголосив:

"Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе. Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це - основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України".

Проблема з поповненням бригад ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, багато розмов серед військових і в суспільстві було з приводу того чому у ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють уже наявні.

Речник Генштабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій раніше зазначав, що росіяни збільшили склад своїх військ, також збільшилася протяжність лінії фронту, тому саме такі підходи застосовуються.

За його словами, з цього приводу позиція командування наступна: за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тис. осіб. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, необхідно створювати нові бригади. Іншого способу протидіяти противнику немає. Лиховій нагадав, що на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями.

