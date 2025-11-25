Українська продовольча продукція вивозилась з окупованих портів в Севастополі і Феодосії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 56 морських суден.

Ці кораблі у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зокрема, серед них є судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.

Водночас, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Також сказано, що судна використовували прапори не лише РФ: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Україна працюватиме з відповідними державами для припинення видачі ліцензій.

Встановлено, що особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу росіянам фінансувати воєнну машину.

У повідомленні відзначається, що Україна продовжить посилювати тиск на Росію в усіх можливих напрямах і синхронізуватиме свої рішення з партнерами, щоб змусити державу-агресорку закінчити війну.

Як РФ вивозла українське продовольство

Як повідомляв УНІАН, Росія наживається на краденому українському зерні. У вересні 2024 року було відомо, що РФ заробила мільярд доларів на продажу викраденого українського збіжжя.

У жовтні 2025 року повідомлялося про нарощення Росією пролажу краденого українського зерна. Також для в вивезення українського збіжжя російські загарбники збираються використовувати порт окупованого Бердянська.

