При цьому російські окупанти обкрадають не тільки українців, а й власну армію.

Путінські вояки і, за сумісництвом, мародери за 3 місяці з початку повномасштабного вторгнення відправили з України додому близько 58 тонн посилок із награбованим.

Найбільша з них важила 381 кілограм, говориться в розслідуванні "Медіазони".

За даними журналістів, найбільше вантажів росіяни відсилають з міста Валуйки, що знаходиться у 20 км від "ЛНР" і Клинці Брянської області в 60 км від українського кордону. "Лідерами" з отримання награбованого стали Москва (10,3 т) і Єкатеринбург (6 т), а також місто Юрга, де живе всього 80 тис. осіб, але стоять три військові частини.

Серед посилок – кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітара, намет й багато іншого. Що показово, в одній з посилок був безпілотник, схожий на "Орлан". Тобто російські вояки обкрадають не тільки українців, а й власну армію.

У наш моніторинг потрапили 13 міст по кордону України з Росією і Білоруссю. Ми виявили не тільки аномальне зростання відправлень, яке збіглося з початком війни, а й незвичайні зв'язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства – зазначає видання.

До речі, пік прикордонних відправлень припав на початок квітня – саме тоді російські війська відступила з Київської області та півночі України.

Мародерство окупантів

З початку повномасштабного вторгнення російські воякі неодноразово звинувачувалися в мародерстві на захоплених землях. Так, ще на початку квітня українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

Водночас про свої злочини вони самі часто говорять в розмовах телефоном з рідними. В одному з аудіоперехватів СБУ мати захоплюється своїм сином-грабіжником і переживає, чи не відберуть у нього вкрадене майно українців.

Також є свідчення і щодо масового грабежу в Україні продовольства. Причому цей "бізнес" курують росіяни вищого рівня, стверджують у Міністерстві аграрної політики.

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