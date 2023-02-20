Якщо весняний наступ Росії нічого не дасть, то напруженість всередині російського керівництва зросте.

Із наближенням річниці вторгнення РФ в Україну російська армія відчуває все більший політичний тиск. Цілком імовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений, незалежно від реальності на місцях.

Про це йдеться в новому звіті британської розвідки. Якщо весняний наступ Росії нічого не дасть, то, швидше за все, напруженість усередині російського керівництва зросте.

Разом із тим у британській розвідці відзначають, що Росія продовжує розвивати кілька наступальних напрямків на сході України: Вугледар, Кремінна і Бахмут. Однак, втрати окупаційних сил залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі.

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"Зокрема, "елітні" 155-та і 40-ва бригади морської піхоти РФ зазнали дуже великих втрат у Вугледарі і, ймовірно, неефективні в бою", - йдеться у звіті.

Війна в Україні - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), в Луганській області триває основна фаза російських наступальних операцій. Проте, Росії не вистачає достатніх вільних резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність свого наступу. Через неготовність російських сил до активних операцій в ISW вважають малоймовірним значне збільшення їхніх наступальних операцій цієї зими.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, за минулу добу, 19 лютого, українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах семи населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей. Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Тим часом, втрати Росії в Україні досягли позначки 143680 особин живої сили. За добу ця статистика збільшилася на 820 окупантів. А ще бійці Сил оборони підірвали понад 40 одиниць різної техніки.

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