Наразі місто залишається в окупації, там багато замінованої техніки, будинків і тіл загиблих.

Бучанська міська рада застерігає від завчасного повернення до міста.

Про це у своєму зверненні повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

"Наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів. Тому прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів. Звільнення міста продовжується, Збройні сили України, територіальна оборона працюють над відвойовуванням кожного метра рідної землі", - зазначив він

Місцева влада закликала довіряти лише офіційній, перевіреній інформації.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк підтвердив, що під Києвом знаходиться велике скупчення російської техніки, але, за його словами, у деяких підрозділах залишилося до 30% особового складу.

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