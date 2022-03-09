Окупант вважає, що режиму Путіна не вдасться приховати свої військові злочини в Україні.

Полонений російський військовий розвідник Максим Чернік заявив, що в Україні немає жодних фашистів, про яких нахабно бреше режим Путіна. Війська РФ цілеспрямовано відправили воювати з мирною нацією.

Про це він розповів під час брифінгу 9 березня.

"Ніяких, як нам казали, фашистів, або гніту, тут немає... Ми воюємо проти мирної нації, котрі жили добре і жили б добре без нас", - сказав він.

Росіянин вибачився перед українцями та зазначив, що таких як він багато, і після повернення промовчати до РФ про злочини режиму Путіна в Україні не вдасться.

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