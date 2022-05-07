Ворог мстить російськомовним українцям, каже міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав головну, на його думку, помилку Кремля за час повномасштабної війни в Україні.

Про це йшлося під час телемарафону.

За його словами, помилкою Росії було знищення переважно російськомовних міст, такі як Волноваха, Харків і Маріуполь.

Міністр зазначив, що ворог мстить російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".

"Вони по суті помстилися і мстять далі українцям російськомовним, які не зустріли їх з квітами, як вони собі мріяли, як це було в деяких місцях в 2014 році. А тут "Я не здамся без бою". Україна це озвучила і не здається. Тому стільки ракетних, бомбових, артилерійських поразок саме в мирних містах, де переважає російськомовне населення", - сказав він.

Глава Міноборони впевнений, що сьогодні карта симпатій "до чогось кремлівського дуже змінилася".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков порівняв кількість російських військових в Україні з фільмами про орків: "Вони пруть і прут, їх палять і палять - Чорнобаївка всюди".

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, з 24 лютого українські бійці знищили більш як 25,1 тисячі окупантів.

Згідно з перехопленнями розмов російських військових, вони розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях, чекають оголошення мобілізації і скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

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