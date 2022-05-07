Україні потрібне сучасне озброєння.

Інші країни почали вірити в перемогу України і зрозуміли, що для України важливий перехід до новітнього озброєння.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, наприкінці квітня під час зустрічі Міжнародної консультативної групи з 40 країн на авіабазі США Рамштайн в Німеччині було зазначено, що для України зараз найважливіший таймінг, а інші країни мають швидко їй допомагати.

Разом з тим Резніков на цій зустрічі підкреслив, що ці країни мають розуміти, що другим важливим фактором для України повинна бути трансформація і перехід до новітнього озброєння.

"Ми не чекаємо від інших країн допомоги радянським танком або снарядом, якщо вони є, то ми їх заберемо, але це не повинно бути принциповим підходом. Нам потрібні системи залпового вогню..., танки, літаки та все, що сьогодні буде ефективне та успішне в тому, щоб не тільки зупиняти ворога, а й викинути його за межі наших кордонів. Причому по всій лінії міжнародно визнаних кордонів України", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що інші країни почали вірити в перемогу України.

"Другий дуже важливий аспект - вони вже почали зміцнювати свій східний фланг... - у Польщі, Словаччині, Чехії й т.ін. проходять або навчання, або контингент збільшується...",- додав глава Міноборони.

За словами Рєзнікова, він нагадав іншим країнам, що Росія не зникне навіть після поразки, а накопичить сили, щоб помститися, тому треба бути готовим всьому цивілізованому світу.

"А це означає, що ви повинні з нас зробити цей потужний Східний фронт і тоді вам буде спокійно спатися", - зазначив він.

Допомогти ЗСУ можна перейшовши за посиланням.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишалося близько 26 млн грн.

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.

Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку становив близько 536 млн грн.

Станом на 13 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив близько 3 млн грн.

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