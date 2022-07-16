Арестович підкреслив, що ніякої "оперативної паузи" у російського наступу після захоплення Лисичанська не було.

Російські війська не контролюють Сіверськ, про що неодноразово повідомляли кремлівські пропагандисти.

Про це в інтерв'ю Фейгіна заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, ворог зараз намагається повторити на сході "трюк, як з Лисичанськом і Сєвєродонецьком".

Від Верхньокам'янського противник намагається підрізати ЗСУ "знизу".

"Потім від Білогорівки спантеличити нас фронтом за принципом: лівою рукою прикрилися, правою б'ємо. Від Закітного і Ямполя має у тил Сіверська ломанутися угруповання, яке брало Лиман і стоїть в очікуванні радісному: щоб всіх оточити і перемогти", - пояснив Арестович.

Проте російське угруповання, яке просунулося три тижні тому до траси Бахмут-Лисичанськ, все ще намагається її перерізати.

"Угруповання РФ намагається рухатися на Червону Гору (Бахмутський район). Завдання - взяти перехрестя М03 і дороги від Покровська на Бахмут. Намагаються підрізати з півдня трасу Бахмут-Світлодарськ - від Клинового на Опитне", - розповів радник голови ОП.

Арестович підкреслив, що ніякої "оперативної паузи" у російського наступу після захоплення Лисичанська не було: "Оперативна пауза була 45 хвилин".

На питання, чи взяв ворог Сіверськ, про що радісно рапортують рашистські блогери, Арестович це спростував: "Їм до Сіверська пиляти ще, як до Пекіна у відомій позі. Вони ж від Верхньокам'янського намагаються ледве-ледве рухатися ще".

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

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