Наголошується, що російські наступальні операції залишаються зменшеними за розмахом і масштабом.

Скорочена і вирівнена лінія української оборони, внаслідок відступу від Лисичанська, дозволила ЗСУ успішно відбивати російські атаки

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки в Twitter.

Як наголошують у відомстві, російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

"І це попри те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня" - зазначається у повідомленні.

Як наголошується в зведенні, раніше Росія робила передчасні і помилкові заяви про успіх.

"Це частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил", - вважають в Британії.

За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки Росії відтоді, як Лисичанськ був залишений, а українська оборонна лінія була вкорочена і випрямлена.

"Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак Росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу Росії", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ зупинили спробу РФ заволодіти дорогою між Лисичанськом та Бахмутом. Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

Зазначимо, бої поблизу Бахмута стають все більш запеклими. Ворог рветься в Соледар та сусідній Сіверськ.

Російські окупанти б'ють по позиціях українських військових на найближчих висотах. Бійці, які стоять трохи далі, допомогти нічим не можуть, тому сподіваються, що їхні побратими встигли окопатися.

За даними ISW, російські війська, ймовірно, після "оперативної паузи" почнуть масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, але немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджений.

Раніше повідомлялося, що почалися бої з російськими окупантами на околицях Луганської області.

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