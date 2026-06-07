Для успішних переговорів поки зарано: Spiegel про головну проблему України на фронті

Україна збиває ініціативу РФ на фронті, однак це не означає, що Київ сам піде в наступ, наголошує видання.

На тлі тактичних успіхів Сил оборони на фронті та ударів вглиб РФ, у світі все частіше говорять про переговори щодо завершення бойових дій в Україні. Про це пишуть Клаудія Майор, експертка з європейської та трансатлантичної політики у сфері безпеки та оборони, а також політолог Крістіан Меллінг в матеріалі для Spiegel.

Видання відзначає, що крім яскравих політичних ударів по Путіну, стратегія України також полягає у знищенні важливої нафтової інфраструктури РФ, а також у фізичному та психологічному вторгненні війни в суспільне життя московського суспільства.

Відзначається, що Київ використовує ці удари для психологічного тиску на Москву. І це вже дає результати. Аналітики пишуть, що у московських колах, які утримують Путіна при владі, поширюється занепокоєння щодо війни в Україні. Частина російського істеблішменту все частіше згадує про те, що РФ не зможе досягти початкових воєнних цілей. Частина ж оточення Путіна хоче призупинити бойові дії, аби краще підготувати РФ до наступної атаки на Україну.

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Київ тим часом намагається скористатися цими суперечностями в Кремлі. Втім, як відзначають аналітики, наразі Україна має короткострокові успіхи в обороні. І вони не означають ані тривалих змін, ані створення перспектив для успішного наступу. Оскільки з військової точки зору це все ще лишається війною на виснаження. РФ втрачає у ній ініціативу, однак це не означає, що її отримує Україна.

"Ця різниця є вирішальною. У обороні Україна може скористатися багатьма перевагами, через які Росія зараз зазнає невдач: підготовлені позиції, дрони, артилерія, захищена логістика, хороша розвідка, знання місцевості. Хто рухається, того бачать. Хто бачать, того обстрілюють. Це робить нападників вразливішими за захисників. Якби Україна сама захотіла провести широкомасштабний наступ, ця логіка змінилася б на протилежну", – відзначає видання.

Створення передумов для переговорів

Видання пише, що для успішного наступу Україні треба броньована сила, сапери та резерви. І наразі цього Києву не вистачає для того, аби реалізувати швидкий прорив. Президент Володимир Зеленський розуміє ці проблеми, а тому намагається робити ставку на політичний ефект. Втім наразі немає сигналів щодо того, що це працює і Москва готова до переговорів.

Експерти відзначають, що на тлі цих подій на Заході все частіше говорять про необхідність переговорів. Багато з цих голосів – це ті представники, які раніше виступали проти військової підтримки України. Поки що немає надійних сигналів, що Москва хоче вести переговори.

"Ті, хто зараз прагне успішних переговорів, повинні визнати, що вони відбудуться лише на основі української сили та західної підтримки. Переговори замість бойових дій завжди були хибною стратегією, і так буде й надалі. Не вимога припинити постачання зброї поставила Україну в кращу переговорну позицію. Не зробило цього й попередження про ескалацію. Навіть США не змогли вирвати у Москви поступок; натомість вони підірвали переговорну позицію України. Якщо Москва тепер готова до переговорів, то це тому, що Україні та її партнерам вдається накладати на Путіна та його прибічників дедалі вищі витрати", – додають аналітики.

На тлі цього вони зазначають, що для результативних переговорів Захід повинен посилити підтримку України. Оскільки наразі Москва ще може вважати, що успіхи України не є тривалими. Заходу необхідно активізувати тиск на РФ до початку зими, яка знову ослабить Україну, пишуть експерти.

"Минулого разу ейфорія щодо дипломатії Трампа поступилася місцем гіркому усвідомленню того, що Москва не має наміру відступати від своїх цілей, а отже, боротьба має тривати. Те саме може статися й цього разу. Тому слід пам’ятати: хто зараз нехтує альтернативою, а саме тим, що Україна, за необхідності, продовжуватиме боротьбу, той зменшує ймовірність переговорів та їхнього успішного завершення", – підсумовують аналітики.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну. В ньому він зокрема закликав кремлівського диктатора провести особисту зустріч лідерів, аби домовитися про завершення війни.

Сам Путін вже відреагував на цей лист. Він заявив, що звернення Зеленського має "елементи хамства". Також він заявив, що метою цього листа є нібито спроба України зупинити наступ РФ. І що будь-які подібні зустрічі можливі лише в разі згоди щодо умов врегулювання війни.

В Україні вже заявили, що таким чином Путін фактично відмовився від мирних переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такою відповіддю Путін фактично втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни.

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