Джерело розповіло журналістам, що Україна не брала участі в цих обговореннях.

Україна отримала "сигнали" про низку пропозицій США щодо припинення повномасштабної війни, які Вашингтон обговорював із Росією. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За словами співрозмовника агентства, США і РФ обговорюють можливий план припинення війни. Він підкреслив, що Україна не брала участі в цих обговореннях.

Видання Axios із посиланням на джерела раніше також повідомляло, що Вашингтон таємно розробляє план дій щодо припинення війни в консультації з Росією. Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, коментуючи цю інформацію, заявив журналістам, що з моменту проведення саміту російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці в серпні не було жодних новин про можливі мирні переговори.

Відео дня

В агентстві зазначили, що вже сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе переговори в Туреччині. У вівторок, 18 листопада, український лідер заявляв, що готується "активізувати переговори" й обговорить із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, як домогтися справедливого миру в Україні.

"Зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни, - головний пріоритет України", - сказав Зеленський перед своїм візитом до Туреччини.

Турецьке джерело повідомило журналістам, що спеціальний посланник США Стів Віткофф також може відвідати Туреччину, але американські чиновники поки що не зробили жодних заяв про такий візит. Інше джерело в турецькому міністерстві закордонних справ розповіло, що турецькі офіційні особи зустрінуться тільки із Зеленським, і Віткофф, найімовірніше, не братиме участі у зустрічах в Анкарі.

Крім того, в агентстві додали, що 20 листопада Зеленський зустрінеться з представниками армії США в Києві в межах нової спроби відновити мирні переговори з Росією. Посольство США в Україні зазначило, що американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом уже перебуває в Києві з "місією зі збору фактів".

Також ще одне джерело розповіло журналістам, що до складу американської делегації увійшов начальник штабу армії генерал Ренді Джордж, який уже 20 листопада разом із Дрісколлом зустрінеться із Зеленським.

Реакція Кремля на інформацію про роботу над мирним планом щодо України спільно зі США

Раніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяви про те, що Москва і Вашингтон працюють над мирним планом щодо України. За його словами, говорити про будь-які зрушення поки зарано.

Пєсков наголосив, що крім обговорень під час зустрічі глави Кремля Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці, інших переговорів поки що не вели. Він заявив, що в Москві не фіксують змін, гідних офіційного коментаря.

Вас також можуть зацікавити новини: