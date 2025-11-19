Ні Україна, ні Європа не брали участі в розробці мирного плану.

Білий дім має намір представити нову велику мирну угоду з Росією, яка, за словами чиновників, нарешті покладе край війні в Україні. Як пише Politico, в Адміністрації Дональда Трампа розраховують, що угода про припинення війни в Україні буде досягнута всіма сторонами вже найближчими днями.

"Високопоставлений представник Білого дому повідомив, що, за їхніми очікуваннями, рамковий документ про припинення конфлікту буде узгоджено всіма сторонами до кінця цього місяця - а можливо, "вже цього тижня", - пише видання.

Однак у розробці нового мирного плану, схоже, не брали участі ні Україна, ні союзники Америки в Європі, пише видання. Також поки невідомо, які рішення передбачаються щодо найгостріших питань, пов'язаних із захопленням Росією великих ділянок української території, викраденням десятків тисяч українських дітей або гарантіями безпеки для України.

При цьому "настрої в Білому домі оптимістичні, і, схоже, план буде представлений Зеленському як доконаний факт", ідеться в статті.

"Те, що ми збираємося запропонувати [Україні], розумно... Нам, по суті, плювати на європейців. "Головне - щоб Україна погодилася", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Як зазначають оглядачі Politico, у Білому домі вважають, що Україна наразі перебуває в такому становищі, з огляду на корупційні скандали, які переслідують Зеленського, та на те, де нині розташовані лінії фронту, що, на їхню думку, вони можуть примусити її ухвалити цю угоду.

"Вони кажуть, що це розумно; це те, що, на їхню думку, буде прийнятно для України", - наголошується в статті.

План із завершення війни в Україні

За даними Axios, США і РФ таємно працюють над планом щодо припинення війни в Україні. У плані США 28 пунктів і високопоставлений російський чиновник заявив, що з оптимізмом дивиться на нього.

Також стало відомо, що Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів 19 листопада.

Крім того, у середу, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із лідером Туреччини Рейджепом Ердоганом.

