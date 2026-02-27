Знищення мережі наведення 'Шахедів' з Білорусі: Флеш розкрив деталі

Виявлення таких точок на території Білорусі стало сюрпризом, підкреслив військовий.

На території Білорусі було виявлено кілька точок, які обслуговували "Шахеди" під час атак на Україну.

Про це повідомив у Телеграм-каналі радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов. Він пояснив, що Mesh-радіомережа на "Шахедах" - це радіомодеми, які не просто приймають і передають сигнали, а ще й є ретранслятором і підсилювачем сигналу один для одного. При такій схемі всі "Шахеди" в повітрі пов'язані по радіо між собою. В результаті можна збити кілька "Шахедів" і зв'язок не обірветься, він просто піде через інші БпЛА.

"Хоч "Шахеди" пов'язані між собою через модеми, повинні бути початкові точки, звідки канал управління через інтернет доходить до російських операторів "Шахедів" і "Гербер". Звичайно, такі точки вигідно ставити на високих щоглах (70-90 м) поруч з нашим кордоном і застосовувати спрямовані на Україну потужні антени", - пояснив радник міністра.

За його словами, такі високі точки зв'язку на території противника випромінюють радіосигнали, які радіорозвідка бачить з нашої території.

"Ми можемо запеленгувати сигнал і сказати, що він 100% йде з такого-то місця. Так ось, те, що такі точки працювали з території Росії та окупованих територій, нікого не здивувало, а ось робота таких точок з території Білорусі виявилася сюрпризом", - зазначив Флеш.

Він додав, що таких точок у Білорусі було виявлено кілька, і вони обслуговували "Шахеди" в різних частинах нашої країни.

"Наприклад, одна точка досягала сигналом аж до Києва, і розвідувальні БпЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки "Шахедів" на західну Україну. Зокрема на залізницю Київ-Ковель", - деталізував Флеш.

Система наведення "Шахедів" з Білорусі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Михайло Федоров заявив, що зруйновано систему наведення "Шахедів" з Білорусі. Він зазначив, що це позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України.

При цьому Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та як вона була організована.

Наприкінці січня Бескрестнов попередив, що окупанти застосовують найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення українських військових об'єктів. Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування.

За його словами, Україна має технологічні рішення цієї проблеми й готова діяти. Водночас він закликав підрозділи виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження.

Також 17 лютого з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Радник міністра оборони України звернувся до всіх екіпажів зенітних дронів з порадою звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

