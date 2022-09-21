Українці, які візьмуть на окупованих територіях російський паспорт за результатами "референдуму" чи вже це зробили, стануть жертвами російської мобілізації.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Ті, хто мають паспорт РФ, автоматично стають військовозобов'язаними, якщо в першій хвилі мобілізації їм до 35 років. Тобто громадяни, які на окупованій території за результатами "референдуму" візьмуть паспорт або вже його взяли - під загрозою того, що їх відправлять вбивати своїх же", - зазначив він.
Нагадаємо, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що плани Росії провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях не завадять Збройним силам України звільнити українські землі з-під окупації.
Сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію в Російський Федерації. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.