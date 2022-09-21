Деяких українців можут змусити вбивати своїх земляків, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Українці, які візьмуть на окупованих територіях російський паспорт за результатами "референдуму" чи вже це зробили, стануть жертвами російської мобілізації.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ті, хто мають паспорт РФ, автоматично стають військовозобов'язаними, якщо в першій хвилі мобілізації їм до 35 років. Тобто громадяни, які на окупованій території за результатами "референдуму" візьмуть паспорт або вже його взяли - під загрозою того, що їх відправлять вбивати своїх же", - зазначив він.

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Нагадаємо, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що плани Росії провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях не завадять Збройним силам України звільнити українські землі з-під окупації.

Сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію в Російський Федерації. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

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