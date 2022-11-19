Михайло Подоляк зазначив, що Москва програє всі свої загарбницькі війни.

Російська влада знаходиться в стані афекту. Їхні плани розвалилися, й вони не знають, як пояснити свої невдачі.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія - це малоінтелектуальна країна.

"Вони знаходяться в стані афекту, адже вони за три дні збиралися закінчити цю війну і у них був один план, який був нереальний - зайти в Київ і повісити тут прапор Російської Федерації і відповідно сказати, що дивіться ми можемо робити все що завгодно. Або навіть план скоріше був такої п'ятиденної війни. Пам'ятайте у 2008 році була п'ятиденна серпнева війна в Грузії. Ось Росія приблизно так живе. Це малоінтелектуальна країна, яка абсолютно точно не знала Україну. Абсолютно точно не розуміла, як буде розвиватися війна і абсолютно точно сьогодні не готова робити ті чи інші кроки, які могли б поліпшити їх позицію", - розповів Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

При цьому він вказав, що Росія програє всі свої загарбницькі війни.

"Звичайно ж, вона їх програє через нестачу інтелекту як такого, в тому числі військового інтелекту. Вони не розуміють, що відбувається сьогодні на полі бою. Вони не розуміють, як реагувати на військові виклики. Вони не розуміють, як реагувати на те, що Україна ніяк не реагує на їхні ракетні удари. Так, у нас важка ситуація з точки зору енергетики, але ми ж з точки зору громадськості не реагуємо на цю спробу Росії примусити нас до ультимативного виконання їхніх вимог. Вони не розуміють, як реагувати на ефективне просування вперед нашої армії. Вони намагаються зміцнитися в оборонних ешелонах, але це дуже дивно виглядає, тому що вони, наприклад, до звільнення Херсона теж там вибудовували якісь лінії оборони, але дуже швидко все це програли. Точно так само, як і в Харківській області, в Київській області і так далі", - пояснив радник глави ОПУ.

Він вказав, що Росія не ефективна з військової точки. У Кремлі намагаються якось виправити своє становище, переводячи економіку на військові рейки.

"У них нічого переводити. У них немає економіки. У них тільки сировина, яку вони продавали так чи інакше використовуючи її, як зброю, наприклад, на європейському ринку газ і нафту. У них немає розуміння, що робити. Вони просто мобілізують додаткову кількість живої сили для того, щоб просто наситити ешелони оборони без автоматів, без амуніції, без підготовки і так далі", - підсумував Подоляк.

Загальна мобілізація в Росії - що відомо

19 листопада аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росію чекає чергова хвиля мобілізації, яка в підсумку погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

У свою чергу військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація. При цьому він вказав, що досі росіянам приходять повістки, після завершення часткової мобілізації.

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