СЗЧ та дезертирство: у ТЦК пояснили основну різницю між ними

Названо кілька критеріїв, які допоможуть відрізнити ці поняття.

У Львівському обласному ТЦК та СП роз’яснили основні відмінності між самовільним залишенням частини (СЗЧ) та дезертирством. Вони полягають у намірі військовослужбовця, тривалості його відсутності на службі та суворості відповідальності.

Як зазначили в ТЦК, СЗЧ, передбачене статтею 407 Кримінального кодексу України, означає тимчасове залишення місця служби без дозволу з наміром повернутися. Дезертирство (стаття 408 КК України) – це умисне залишення служби з метою повністю ухилитися від виконання військових обов’язків.

Ключова відмінність полягає у намірі. Так, у випадку СЗЧ військовий може залишити частину через особисті обставини, конфлікти або втому, але планує повернутися. При дезертирстві мета – остаточно припинити військову службу.

Окрім того, має значення й тривалість відсутності на службі. СЗЧ зазвичай має тимчасовий характер. У воєнний час кримінальна відповідальність настає, як правило, після 3-10 діб відсутності (залежно від обставин). Дезертирство ж передбачає тривалу відсутність або нез’явлення на службу без наміру повертатися.

Також відрізняється й покарання за СЗЧ та дезертирство. Зокрема, за СЗЧ передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі в умовах воєнного стану. За дезертирство – від 5 до 12 років позбавлення волі.

У разі СЗЧ добровільне повернення та визнання провини можуть враховуватися судом як пом’якшувальні обставини. Дезертирство вважається більш тяжким правопорушенням і має суворіші наслідки.

Повернення з СЗЧ: які спрощення процедури впроваджено

У квітні Генеральним штабом Збройних сил України спрощено повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Так, виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генштабу. Такі кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їхнього переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням.

В Генштабі зазначили, що впроваджені зміни спрямовані на зменшення СЗЧ, оскільки новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до обраної військової частини.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу, побоювання за своє життя.

