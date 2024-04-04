Трохи менше третини вважають рівень мобілізації оптимальним.

Більше третини опитаних українських громадян - 36% - вважають рівень мобілізації в Україні недостатнім.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року. Соціологи поцікавилися в українців, як вони оцінюють нинішній рівень мобілізації в Україні.

Так, 36% опитаних респондентів відповіли, що вважають цей рівень недостатнім, 30% - оптимальним, 19% - занадто високим, і 15% - не змогли відповісти. Водночас, в залежності від віку громадян, результати опитування мають значущі відмінності.

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Зокрема, серед громадян, які мають понад 60 років, 51% опитаних вважають рівень мобілізації недостатнім, 21% - оптимальним і 10% - занадто високим. А серед громадян, які представляють вікову групу 18-29 років, лише 20% опитаних вважають рівень мобілізації недостатнім, 45% - оптимальним і 29% - занадто високим.

З числа громадян, яким виповнилося 30-30 років, 27% вважають рівень мобілізації недостатнім, 36% - оптимальним, 27% - занадто високим. Разом з тим, у громадян, які оцінили рівень мобілізації як "занадто високий" та як "недостатній", запитали, чи вірять вони, що Україна переможе у війні.

Так, з тих, хто оцінює рівень мобілізації занадто високим, 48% вважають, що Україна однозначно переможе у війні і 36% - що скоріше переможе. Лише 8%, що скоріше ні. І 3% - що однозначно ні.

А серед тих, хто вказав, що рівень мобілізації недостатній, 63% вважають, що Україна однозначно переможе, 29% - що скоріше переможе, 5% - що скоріше ні, і 1% - однозначно ні. Крім того, у цих двох категорій громадян поцікавилися, якими будуть межі України у результаті закінчення війни.

Серед тих, хто оцінює рівень мобілізації занадто високим, 36% вважають, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році, 21% - Україна втратить деякі нові території, 17% - Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року) , 9% - Україна поверне Донбас, але не Крим, 8% - Україна поверне Крим, але без окремих районів Донецької і Луганської областей.

А серед тих, хто вказав, що рівень мобілізації недостатній, 50% вважають, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році, 16% - Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року), 15% - Україна втратить деякі нові території, 7% - Україна поверне Крим, але без окремих районів Донбасу.

Також у цих двох груп запитали про основні причини, чому люди не хочуть мобілізуватися до Збройних сил України. З числа українців, які вважають рівень мобілізації занадто високим, 24% назвали страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності, 13% - через несправедливу мобілізацію, 13% - брак техніки, амуніції та зброї, 12% - недовіра до влади, 10% - корупція в уряді чи в армії.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року. Метод опитування – Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано n= 2000 жителів України віком 18 років і старше. Отримані дані опитування зважено за регіональними (область проживання та тип населеного пункту) та віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про мобілізацію вже пройшов обговорення в Комітеті ВР і на найближче засідання буде внесений до зали.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років та забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соцзахист.

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