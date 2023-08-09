У британський розвідці відзначають зростання атак по російським кораблям у Чорному морі.

Морські надводні безпілотні апарати стають дедалі важливішими елементом у морській війні для завдання ударів по кораблям, які відіграють значну роль у російських морських поставках. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 4 серпня російський торговельний танкер Sig зазнав нападу і ушкодження біля Керченської протоки, очевидно від безпілотного надводного дрона. Це сталося через день після схожої атаки на десантний корабель "Оленегорский горняк" і через два дні після невдалої атаки на російські патрульні човни, коли вони, імовірно, супроводжували російське торговельне судно "Спарта IV".

Як зазначає розвідка, хоча кораблі Sig і "Спарта IV" прямують під цивільними прапорами, вони вже давно мають контракти на перевезення пального та воєнних вантажів між Росією і Сирією.

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У розвідки нагадали, що російські воєнні кораблі не мають можливості проходити через Босфорську протоку, що робить російські військові сили у Сирії і Середземному морі значно залежними від кораблів Sig, "Спарта IV" і ще декількох інших цивільних кораблів.

"Атаки свідчать, що операції з безпілотними надводними дронами стають дедалі більше основним компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямованими проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії", - наголошують у розвідці.

Атака на російські кораблі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на думку американських аналітиків з видання Politico, атаки на морі свідчать про рішучість Києва влаштувати морську блокаду Росії. Зокрема, нічна атака морського безпілотника на російський танкер у Чорному морі поблизу Керченської протоки сигналізує про те, що Київ готовий атакувати надзвичайно важливі для Москви експортні поставки нафти.

На початку серпня морські безпілотники атакували район Керченської протоки. В результаті прямого влучання був сильно пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG. Зокрема було затоплено машинне відділення. Інцидент стався на відстані 32 миль від Керченської протоки на якірній стоянці 471. Екіпаж цілий, у кількох людей зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

Ця атака сталася рівно через добу після подібної ж атаки на порт Новоросійська, де морський безпілотник сильно пошкодив великий десантний корабель російського флоту "Оленегорский горняк". Видання Financial Times зазначає, що ця атака стала першою серйозною загрозою для російського нафтового експорту від початку війни.

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