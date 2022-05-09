За його словами, режиму припинення вогню на заводі немає.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про ситуацію на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. За його словами, щодня вмирають як російські, так і українські військові.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

"Прямо зараз відбуваються інтенсивні обстріли, бомбардування з літаків, ствольної артилерії, працюють так звані "Змії Гориничі" (реактивні установки розмінування, які випускають ракети для підриву мін - Ред.). За останню ніч ми нарахували понад 25 вильотів літаків, що скидали бомби. Це, зокрема, три стратегічні бомбардувальники, це танки, піхота, міномети, снайпери, кулеметники тощо", - розповів Паламар.

За його словами, режиму припинення вогню на заводі немає.

"Це дуже важка ситуація. Режиму припинення вогню немає. Чи вдасться нам вивезти сьогодні поранених, ми не знаємо. Переговори якісь тривають. Чи будуть виконані домовленості? Складно сказати. Поранених потрібно якнайшвидше евакуювати. Сьогодні (8 травня - ред.) знову багато вбитих, поранених. Це наслідки дій військ Російської Федерації. У нас уже немає хірургічних інструментів. Немає можливості надавати кваліфіковану медичну допомогу", - заявив він.

Паламар зазначає, що точно кількість військових, що залишаються під завалами, невідома.

"Кількості загиблих я озвучувати не буду. Повірте, йдеться про сотні українських військових. Поранених - близько 600 людей. Але ця цифра збільшується кожного дня, як і кількість загиблих. Ми навіть не знаємо, скільки саме тіл військових ми не змогли забрати з-під тих завалів. Я вважаю, що російській стороні теж потрібно позбирати своїх убитих військових. Для цього потрібен режим припинення вогню та домовленості обох сторін про збір тіл загиблих. Зараз надворі вже тепло. Тіла починають розкладатися та отруюють усе", - розповів він.

Також, за його словами, велика кількість військових гинуть через відсутність належного рівня медицини.

"Наші військовослужбовці гинуть кожен день від важких поранень. У нас немає достатньо антибіотиків, перев'язувальних матеріалів, у нас немає свіжого повітря. Наш шпиталь бомбардують. У нас багато контужених. У нас багато вбитих саме внаслідок бомбардувань. Ситуація просто катастрофічна", - підкреслив Паламар.

Він вкотре наголосив, що поранених потрібно негайно евакуйовувати.

"Для цього, своєю чергою, потрібно, аби наш головнокомандувач доклав усіх зусиль, звернувся до всіх міжнародних організацій для надання допомоги нашим солдатам. Вони, повірте, заслужили на це. Ми надіємося, що вдасться домовитися. У будь-яких арміях світу, відповідно до Женевських конвенцій, прийнято не стріляти в шпиталі. Хоч пересувні, хоч стаціонарні. У нас інша ситуація. Але сподіваємося, що завдяки втручанню третьої сторони її вдасться владнати та евакуювати поранених, некомбатантів. Ідеться про медиків, яким також потрібна допомога", - наголосив Паламар.

Нагадаємо, в полку "Азов" звинуватили командира морпіхів у спробі втечі з блокадного Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: