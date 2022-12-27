Очевидці повідомляють про 4 вибухи в місці дислокації російських військових.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області сьогодні вночі гриміли вибухи. Про це повідомляє Телеграм-канал "Риа-Мелітополь".

Також було опубліковано відповідне відео зі свуками вибухів.

Як повідомляється, "бавовна" сталася в місці дислокації "мобиків". Всього пролунало чотири вибухи.

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Втрати ворога в Запорізькій області

За даними Генштабу, українські воїни на Різдво в Запорізькій області ліквідували та поранили близько 100 окупантів.

25 грудня українські воїни вразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області.

Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими і пораненими, серед них 15 співробітників ФСБ Росії

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