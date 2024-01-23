Нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики, наголосив він.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов дорікнув західним країнам у дефіциті сміливості і рішучості у протидії Росії. Він наголосив, що наразі це головний ризик, який "може завадити Україні досягнути поставлених цілей – знищити путінський режим шляхом його повної та безумовної поразки у розвʼязаній ним злочинній війні".

Своєю думкою чиновник поділився у Facebook. Він наголосив, що у цій війні переможе той, хто не буде боятися ні уявних "безмежних" ресурсів Росії, ні "мобілізації додаткових "мільйонів" солдат слухняного російського стада", ні головної страшилки російського диктатора Володимира Путіна – ядерної зброї.

"Нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики. Поранити, але не вбити. Саме на це і розраховує путінське кубло. Згадаємо виснажливі й тривалі (коли час на вагу золота) дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки, можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів... Тому Україна й українці перші, хто подає приклад сміливості та твердості, – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог. І в цьому ми готові йти настільки далеко, наскільки це необхідно. Протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни", – констатував він.

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Війна в Україні: це варто знати

Вранці 23 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Ворог застосував зокрема Іскандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 та Х-555, розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Загалом було випущено 41 ракету – 21 з них вдалося збити. Він наголосив, що окупанти завдавали ударів на тих напрямках, де немає засобів, здатних протидіяти балістиці.

Внаслідок атаки загинули люди, десятки осіб – постраждали. Тільки у Харкові жертвами російського удару стали семеро осіб.

Тим часом українські захисники продовжують нищити ворога. На одному з напрямків загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб та 110 одиниць військової техніки.

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