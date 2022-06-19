Вже 14-ту годину борються з пожежею на нафтобазі.

У Новомосковському районі Дніпропетровщині, де триває ліквідація пожежі на нафтобазі, вибухнув резервуар з паливом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", - повідомив він.

За словами голови ОВА, станом на зараз відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Одна людина загинула.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Зайнялася масштабна пожежа, а троє людей отримали опіки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія ракетами зруйнувала підприємство в Дніпропетровській області. Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

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