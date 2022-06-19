У Новомосковському районі Дніпропетровщині, де триває ліквідація пожежі на нафтобазі, вибухнув резервуар з паливом.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", - повідомив він.
За словами голови ОВА, станом на зараз відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Одна людина загинула.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Зайнялася масштабна пожежа, а троє людей отримали опіки.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія ракетами зруйнувала підприємство в Дніпропетровській області. Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупанти обстріляли з "Ураганів" місто на Дніпропетровщині: є жертви та руйнування (фото)
- Російські окупанти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині з "Ураганів" (фото)
- Російські війська знову вдарили по Дніпропетровщині з "Ураганів"
- На Дніпропетровщині загорілось поле з пшеницею, в яке влучили снаряди окупантів (фото)