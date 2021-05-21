Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Три українських військовослужбовців отримали поранення на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗС України отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

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Автор: Денис Прядко