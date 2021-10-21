На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів поранено українського бійця.
Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
Російсько-окупаційні війська вчора 14 разів порушили режим припинення вогню, з них три - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, в районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.
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Крім того, на Донеччинні зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
Станом на 7:00 ранку 21 жовтня окупаційні війська один раз порушили режиму припинення вогню: в районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, захисники України відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, додали у штабі.
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