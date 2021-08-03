За минулу добу на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Так, поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Читайте такожОтримали важкі поранення на Донбасі: у Харкові рятують життя двом жінкам-військовим (відео)
Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 ранку, 3 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Золооте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.