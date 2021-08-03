На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

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Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 ранку, 3 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Золооте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко