Загибель бійця розслідує нацполіція.

В Луганській області загинув військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади – 20-річний Олег Свинарик.

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Як повідомляє ТСН, десантник помер близько 6 ранку 7 листопада поблизу селища Половинкине. Першим про це повідомив військовий Володимир Штурм. Згодом загибель бійця підтвердив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні удосвіта на війні загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Трагедія сталася на Луганщині. Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишися батьки і два брати. Торік у серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Висловлюю щирі співчуття його рідним та близьким. Вічна і світла пам'ять Герою!", - повідомив він у Facebook.

Причини та обставини смерті військового невідомі. Як повідомило «Громадське», в штабі ООС зазначили, що смерть Олега Свинарика не належить до бойових втрат.

Водночас у ранковому зведенні штабу загибель українського військового не згадується. Немає її і у вечірньому зведенні щодо ООС.

Загибель бійця прокоментували в офіційному Telegram-каналі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

«За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції Украіни. Спекуляції щодо «...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ», які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими. Від місця загибелі до лінії розмежування близько 65 км», - наголосили в делегації.

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Автор: Дмитро Захаров