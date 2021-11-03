Жінка приїхала на підконтрольну українській владі територію Донеччини задля переміщення облаштованого бойовиками схрону з боєприпасами та вибухівкою.

На Донеччині 23-річній пособниці бойовиків обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 227 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні жителька Донецька, отримавши завдання від представника НЗФ "ДНР", приїхала на підконтрольну українській владі територію Донецької області задля переміщення облаштованого бойовиками схрону з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакування з-під борошна.

Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель та прилеглих до них територій, а також службового транспорту, що є об’єктами терористичної уразливості.

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23-річній жінці повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 227 тис. грн.

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Автор: Світлана Макринська