Станом на 06:30 рятувальники розчистили близько 70% руїн.

З-під завалів багатоповерхівки у Часовому Яру Донецької області вже дістали тіла 34 загиблих.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. Серед загиблих — одна дитина", - зазначив він.

За словами Кириленка, станом на 06:30 рятувальники розчистили близько 70% руїн.

Голова ОВА уточнив, що рятувальна операція триває.

Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Станом на вечір 11 липня на місці події було виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають.

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