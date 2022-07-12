З-під завалів багатоповерхівки у Часовому Яру Донецької області вже дістали тіла 34 загиблих.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. Серед загиблих — одна дитина", - зазначив він.
За словами Кириленка, станом на 06:30 рятувальники розчистили близько 70% руїн.
Голова ОВА уточнив, що рятувальна операція триває.
Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.
Станом на вечір 11 липня на місці події було виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають.