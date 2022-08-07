Артилерійські підрозділи Військово-Морських сил теж наносили прицільні удари по ворогах.

Бійці Військово-Морських сил ЗСУ протягом минулої доби успішно усували окупантів на Донецькому напрямку. Вони ліквідували до 15 солдатів російської армії і знищили склад з боєприпасами.

Відповідною інформацією поділився прес-центр ВМС ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

"Українські захисники, які проходять службу у військових частинах та підрозділах морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, продовжують у складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах. Так, протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та 1 склад з боєприпасами", — повідомили у ВМС.

Артилерійські підрозділи Військово-Морських сил теж здійснюють прицільну стрільбу по рашистам. Втрати, які вони завдали противнику, поки уточнюються.

Нагадаємо, на півдні минулої доби українські захисники ліквідували 72 окупантів. Вони також підірвали 4 зенітно-ракетні системи С-300, зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир-С1", 122-мм гаубиці та іншу техніку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: