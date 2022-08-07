Бійці Військово-Морських сил ЗСУ протягом минулої доби успішно усували окупантів на Донецькому напрямку. Вони ліквідували до 15 солдатів російської армії і знищили склад з боєприпасами.
Відповідною інформацією поділився прес-центр ВМС ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.
"Українські захисники, які проходять службу у військових частинах та підрозділах морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, продовжують у складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах. Так, протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та 1 склад з боєприпасами", — повідомили у ВМС.
Артилерійські підрозділи Військово-Морських сил теж здійснюють прицільну стрільбу по рашистам. Втрати, які вони завдали противнику, поки уточнюються.
Нагадаємо, на півдні минулої доби українські захисники ліквідували 72 окупантів. Вони також підірвали 4 зенітно-ракетні системи С-300, зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир-С1", 122-мм гаубиці та іншу техніку.
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