На фронті зростає активність загарбників на тлі покращення погоди, - Сирський

Покращення погодних умов сприяють збільшенню активності російських загарбників на фронті. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив в Telegram.
"Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті", - наголосив Сирський.
Заходи з посилення оборони
При цьому, генерал повідомив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.
"Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання – визначили конкретні рішення і терміни їх виконання", - відзначив Головнокомандувач.
У зв’язку з цим, як підкреслив генерал, від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів.
Щодо намірів РФ продовжувати війну
"У 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України", - переконаний Сирський.
Закінчення війни в Україні
Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор і ініціатор війни Володимир Путін імітує бажання миру, оскільки він не хоче закінчувати війну. При цьому, як зазначив президент, в України є кілька ідей, аби змусити Росію закінчити цю війну.
Зеленський переконаний, що Сполученим Штатам потрібно чинити більший тиск на очільника Кремля.