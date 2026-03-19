На фронті зростає активність загарбників на тлі покращення погоди, - Сирський

Окупанти продовжують планувати збільшення особового складу для війни.

Покращення погодних умов сприяють збільшенню активності російських загарбників на фронті. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив в Telegram.

"Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті", - наголосив Сирський.

Заходи з посилення оборони

При цьому, генерал повідомив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

"Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання – визначили конкретні рішення і терміни їх виконання", - відзначив Головнокомандувач.

У зв’язку з цим, як підкреслив генерал, від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів.

Щодо намірів РФ продовжувати війну

"У 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України", - переконаний Сирський.

Закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор і ініціатор війни Володимир Путін імітує бажання миру, оскільки він не хоче закінчувати війну. При цьому, як зазначив президент, в України є кілька ідей, аби змусити Росію закінчити цю війну.

Зеленський переконаний, що Сполученим Штатам потрібно чинити більший тиск на очільника Кремля.

