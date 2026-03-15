Зеленський назвав єдиний спосіб, який змусить Росію зупинити війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну, висловив думку в інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що Росія раніше тільки створювала видимість готовності до діалогу, оскільки побоювалася, що адміністрація президента США Дональда Трампа може почати рішуче діяти.

"Путін ніколи не хотів зупиняти війну. Вони боялися кроків президента Трампа і тиску з боку США, тому грали у гру, що нібито хочуть переговорів", - сказав Зеленський.

Він вважає, що США потрібно чинити більший тиск на очільника Кремля, "інакше він не буде вести переговори".

"Він хоче лише висувати нам ультиматуми – щоб ми вивели війська з нашої території. Але на цьому він не зупиниться. Для нього цього недостатньо", - підкреслив президент України.

Зеленський зауважив, що ситуація в Ірані допомагає очільнику Кремля й далі продовжувати війну проти України.

"Звісно, ситуація в Ірані приносить йому більше грошей. Процес послаблення санкцій і нова санкційна політика також допомагають йому особисто. Тому це додає Путіну впевненості, що він може продовжувати війну", - пояснив український лідер.

За словами Зеленського, Україна просить американських партнерів визначитися з новою датою тристоронньої зустрічі.

"Ми завжди підтримували цей формат і підтримували президента Трампа та його команду. Але зараз американська сторона відклала зустріч через Іран. Якщо ми справді хочемо зупинити війну, нам потрібно зустрічатися – на рівні технічних груп і на рівні лідерів. Потрібен більший тиск. Якщо цього не буде, ми не наблизимося до миру", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, Україна повернула під контроль 434 квадратні кілометри окупованих Росією територій. Також президент України зазначив, що армія країни-агресора хотіла розпочати свій наступ наприкінці 2025 року і продовжити його навесні. Він розповів, що поки ворог готував операцію, Сили оборони України здійснювали контрнаступальні кроки. Зеленський підкреслив, що вони були "дуже успішними". Через застосування безпілотників втрати Росії щомісяця складають 30-35 тисяч осіб.

Також ми писали, що на зустрічі з журналістами Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія Росії вже провалилася. Президент України навів дані військового командування України, що противник планував наступ на початок весни вже на повну. Наразі ж, за його словами, російські окупанти роблять наступальні дії, але вони всі однакові. Зеленський зазначив, що прорватися технікою ворог не може, бо її українські захисники палять. Тому, пояснив президент України, масштабної операції у Росії немає.

