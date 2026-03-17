Є ще ідеї, як зупинити війну: Зеленський заявив, що необхідна зустріч із США

Україна хоче миру і Трамп хоче миру - отже, ми союзники в цьому питанні, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор і ініціатор війни Володимир Путін імітує бажання миру, оскільки він не хоче закінчувати війну. Про це глава держави повідомив в інтервʼю виданню New York Post.

Як наголосив Зеленський, він переконаний, що у війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання.

"Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні, і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Разом з тим, за словами президента, Україна хоче миру набагато більше, ніж російський диктатор Путін.

"Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди.

"Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - підкреслив глава держави.

Про втрати російських загарбників на фронті

За словами Зеленського, Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей, і щоб вороже військо не збільшувалося, Україні треба знищувати приблизно таку ж кількість.

"Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії. Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни", - повідомив Зеленський.

Закінчення війни в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко вважає, що у 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді як у 2027 ми можемо побачити поетапне згасання інтенсивності та навіть можливе завершення активної фази війни.

При цьому, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має надію, що через виснаження і втому від війни незабаром з’явиться переломний момент, аби Росія і Україна досягли мирного врегулювання.

Вас також можуть зацікавити новини: