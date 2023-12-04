Часто ДРГ заходять під прикриттям артилерії.

Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував ситуацію із ДРГ на кордонах з країною - агресором. У коментарі УНІАН він розповів, найбільш активним регіоном щодо атак ДРГ тривалий час була Сумська область, але наразі ситуація змінилась.

Це системна робота ворога, зазначає Андрій Демченко: "На додачу до обстрілів, ворог використовує диверсантів на всій протяжності кордону з Україною і підконтрольної Україні території. Це у межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Донедавна найбільш активним був сумський напрямок. За останні кілька тижнів ми зафіксували спробу роботи ДРГ по Харківщині. Але і Чергівщина постійно знаходиться під небезпекою".

Ворог використовує ДРГ для того, щоб виявити місця розташування підрозділів сил оборони, ДПС, інших складових, що посилюють захист на цих напрямках, або з метою знищення цих складових, зазначає речник ДПСУ. Часто ДРГ заходять під прикриттям артилерії.

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"Після фіксування об'єктів йдуть обстріли, які росія продовжує здійснювати з території своєї країни. До прикладу, за минулий місяць вони здійснили понад 2000 обстрілів в межах Чернігівщини, Сумщині Харківщини. Мова йде про артилерію, танки, міномети, стрілецька зброя, авіація", - пояснив Андрій Демченко.

За його словами, через інтенсивність обстрілів, про інженерне укріплення кордонів із росією наразі мови йти не може. Тому кордон укріплюється в прикордонні в максимальній близькості до кордону але це вже більше військова складова – вогневі позиції, бліндажі, окопи.

Він підкреслив, що небезпека на цих територіях залишається підвищеною, і не лише для прикордонників та військових, але і для мирних мешканців. ДРГ неодноразово розстрілювали мирних мешканців, які траплялись на їх шляху – щоб убезпечити себе від викриття.

Евакуація з прикордонних регіонів - деталі

У липні 2023 року голова сумської військової державної адміністрації оголосив про намір евакуювати жителів 115 прикордонних населених пунктів із 5-кілометрової зони поблизу кордону із-за інтенсивних обстрілів. Тоді ж було зазначено, що у разі загострення ситуації на кордоні з агресором, розмір території, що підпадає під евакуацію, може збільшитись удвічі - до 10 км.

"Потрібно розуміти, що територія поблизу кордонів буде небезпечною до кінця війни, а можливо, і після її закінчення", - підкреслив Андрій Демченко.

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