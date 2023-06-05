Працівники ДБР виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.
Як повідомляє прес-служба ДБР, схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн.
Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23". За оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.
"Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих", - сказано у повідомленні.
Знайдені склади окупантів в Україні - деталі
На Чернігівщині правоохоронці виявили схрон із російською броньованою військовою технікою. Згідно з інформацією, військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Служби безпеки України та представниками інших силових структур під час проведення контрдиверсійних заходів виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку.