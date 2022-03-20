За словами міністра, наразі ведуться перемовини щодо їхнього повернення.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про зникнення п'ятьох водіїв та лікаря з колони з гуманітарною допомогою на Харківщині.

Про це вона повідомила у відеозверненні.

За словами Верещук, з Харкова вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань, однак окупанти зірвали доставку допомоги до селища Мала Рогань.

"Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. Пропав зв'язок з 6 людьми – 5 водіїв і 1 лікар", - повідомила вона.

Міністр назвала їхні імена та прізвища: водій швидкої допомоги Кашкаров Артем Васильович, лікар Бурда Артем Олександрович, а також водії Гончаренко Владислав Юрійович, Позін Павло Вікторович, Корнейко Павло Олександрович та Маслов Олександр Іванович.

"Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов'язок – доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ. Проте окупант продовжує поводитися як терорист. Ми ведемо переговори про повернення наших людей", - наголосив Верещук.

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