Водночас внаслідок ворожого обстрілу в районі ХТЗ загинули цивільні - чоловік та 9-річна дитина.

У Дергачівському районі Харківської області українські сили знищили велику кількість ворожої сили росіян.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Збройні сили України тримають позиції оборони, по деяких напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони.

"Щойно з’явилася інформація про чергові перемоги Національної гвардії України на Харківщині", - зазначив він.

"Сьогодні в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгвардії вступив у бій з окупантами. У результаті українські військові знищили велику кількість живої сили та техніки російського противника. Деталі щодо втрат окупанта встановлюють", - наголосив Синєгубов.

Окремо він повідомив, що внаслідок останнього обстрілу в Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні - чоловік та 9-річна дитина.

Раніше УНІАН писав, як кілька бійців ЗСУ знищили "елітну" групу російських терористів у Харкові.

А в мережі показали дитячий садок Харкова після обстрілу окупантів.

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