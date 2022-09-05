А в Донецьку росіяни проводять мобілізацію по лікарнях.

На окупованій частині Херсонської області росіяни встановили заборону пересування місцевих жителів.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу.

Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

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Таку заборону окупанти запровадили після того, як СЗУ завдали інтенсивних обстрілів по районах скупчення противника.

Крім того, у Генштабі повідомили, що продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, у Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі.

"До місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни підтверджують, що контрнаступ Збройних сил України помітно розвивається на півдні та сході.

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