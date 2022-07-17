Невідомі особи під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до квартир херсонців.

На Херсонщині росіяни займаються шахрайством та ходять по домівках українців. Мешканців тимчасово окупованих територій попереджають про небезпеку та закликають бути пильними.

Про це йдеться у повідомленні від АТ "Херсонобленерго".

"Знову у соціальних мережах, особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області, поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Наголошуємо, це шахрайство!", - наголосили у прес-службі.

Мешканців Херсонщини попереджають, що працівники АТ "Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників. А невідомі особи, які прикидаються енергетиками та намагаються потрапити до домівок українців, насправді є посібниками окупаційної влади.

"Будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність згідно ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - додали у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо, як на Херсонщині окупанти намагаються вберегтися від ударів ЗСУ.

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