На Херсонщині росіяни займаються шахрайством та ходять по домівках українців. Мешканців тимчасово окупованих територій попереджають про небезпеку та закликають бути пильними.
Про це йдеться у повідомленні від АТ "Херсонобленерго".
"Знову у соціальних мережах, особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області, поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Наголошуємо, це шахрайство!", - наголосили у прес-службі.
Мешканців Херсонщини попереджають, що працівники АТ "Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників. А невідомі особи, які прикидаються енергетиками та намагаються потрапити до домівок українців, насправді є посібниками окупаційної влади.
"Будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність згідно ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - додали у повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо, як на Херсонщині окупанти намагаються вберегтися від ударів ЗСУ.