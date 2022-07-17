Ситуація в південній операційній зоні складна, але контрольована, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

На Херсонщині російські війська масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні станом на 15:00.

"Обстановка в південній операційній зоні складна, але контрольована", - зазначив він.

За словами Назарова, противник продовжує ведення оборонних дій, облаштовуючи нові відступні рубежі.

"На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти, покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не завдаватимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів", - розповів спікер ОК.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і Москва навіть не оголосила Києву війну. Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Херсонській області.

17 липня стало відомо, що українські воїни знищили штаб російських загарбників, казарми та склад боєприпасів.

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