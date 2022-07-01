Тепер її використовуватимуть в боях з окупантами.

Наші захисники знову "затрофеїли" ворожу техніку – цього разу бойову машину десанту БМД-2 – та вже використовують її в боях з окупантами на Херсонщині.

Відповідне відео опублікували на сторінці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у Telegram.

Зазначається, що російська бронетехніка була захоплена внаслідок успішних боїв, після чого наші майстри її відремонтували та передали бійцям.

Днями наші бійці змогли взяти у рашистів з 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, в довгострокове неоплатне користування – БМД-2. Дуже їм вдячні – жартують наші захисники у підписі до відео.

А тим часом на Херсонщині наші військові поступово просуваються, звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях. Днями було закріплено контроль над селом Потьомкине.

Водночас, за даними української розвідки, російські дезертири, боячись перетвортися на добриво, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут – через Арабатську стрілку до Криму.

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