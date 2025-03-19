У мережі пишуть про дронову атаку.

У ніч на середу, 19 березня, безпілотні літальні апарати атакували пункт перевалки нафти "Кавказька", розташований у Краснодарському краї.

Про потужну пожежу, що виникла після нальоту дронів, повідомляють російські Telegram-канали. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв та міністерство оборони Росії мовчать, тому офіційної інформації від російської сторони наразі немає.

Згідно з даними з відкритих джерел, ППН "Кавказька" призначений для транспортування нафти на експорт. Пункт містить залізничний нафтовий термінал і з'єднувальний трубопровід до нафтоперекачувальної станції "Кропоткін", що входить до трубопровідної системи Каспійського Трубопровідного Консорціуму.

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Удари по НПЗ Росії

Як відомо, атаки на нафтопереробні об'єкти Російської Федерації мають значний вплив на її енергетичну інфраструктуру та військові можливості.

Так, російська армія значною мірою залежить від пального, яке й виробляють НПЗ. Ураження таких об'єктів ускладнює постачання пального для військової техніки, зменшує можливість перекидання військ і обмежує операційні можливості РФ.

Нагадаємо, 9 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області, який забезпечував пальним російську армію. У результаті атаки було зафіксовано вибухи на території заводу.

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