Росіяни бояться спротиву українців на тимчасово захопленій території.

У Москві відбулось засідання національного антитерористичного комітету РФ під головуванням директора ФСБ Олександра Бортнікова. Вони обговорили "удосконалення профілактики тероризму" у сфері освіти та молодіжного середовища на тимчасово окупованих територіях України.

"У даному заході взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник генерального штабу Герасімов. Нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій "ідеології тероризму і неонацизму" серед молоді на тимчасово окупованих територіях. Так, фактично, російські силовики намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля на ТОТ", — повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційна "влада" планує посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору.

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"Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію "русского мира". Крім цього, варто підкреслити, що окупанти бояться спротиву наших партизанів", — наголосив Центр.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Як повідомляв Генштаб, у деяких окупованих населених пунктах Луганської області російські загарбники бояться витоку даних про дислокацію їхніх підрозділів і тому вирішили посилити "контррозвідувальний режим".

Росіяни організовують обшуки місць проживання українців, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення.

За даними британської розвідки, РФ хоче показати, що ситуація в захоплених регіонах нормалізується.

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