Противник значно активізував розвідку вздовж лінії фронту.

На півдні країни, зокрема, на Херсонщині загарбники запустили багато безпілотних шпигунів.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", оперативна обстановка в зоні його відповідальності напружена, ворог обороняється та веде контрбатарейну боротьбу.

В той же час, за минулу добу він значно активізував безпілотну розвідку. "Близько двох десятків повітряних шпигунів ворог запустив вздовж лінії фронту", - розповіли військові.

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Також зазначається, що в Чорному морі корабельне угруповання противника продовжує маневрувати за південно-східним узбережжям Криму в бік Новоросійська. На чергуванні перебуває дев’ять кораблів, серед яких два ракетоносії – надводний та підводний. До пуску можуть бути готовими 12 ракет типу "Калібр".

За даними "Півдня", рівень ракетної загрози залишається досить високим, актуальна також мінна небезпека в прибережній зоні.

Нічна атака дронами

В командуванні нагадали, що вночі противник вночі атакував південні регіони з наземних реактивних систем і з повітря. Зокрема, по Миколаєву він вдарив реактивними снарядами. Пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок, заклад освіти, зруйновано двоповерхову будівлю хлібозаводу. Троє цивільних отримали поранення і травми.

Також по Бериславському району Херсонщини два літаки Су-35 скинули чотири бомби КАБ-500.

По Херсону ворог завдав шість ударів. В прибережних населених пунктах пошкоджено до десятка приватних обійсть, двоє цивільних загинули, троє отримали поранення.

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