Супротивники за добу випустили по Херсонській області 445 снарядів.

Російські загарбницькі сили минулої доби майже 90 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дві людини загинуло.

Про це у суботу, 13 травня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 445 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, ПТРК, БПЛА та авіації", - йдеться у повідомленні.

За цей же час місто Херсон ворог обстріляв 15 разів. Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю і територію закладу освіти у Херсоні та будівлю сільради у Білозерській селищній громаді Херсонського району.

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"Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири дістали поранення", - повідомив Прокудін. Він додав, що минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

Ситуація в Херсонській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 3 травня російські окупанти інтенсивно обстрілювали Херсон та інші населені пункти правобережжя. Зокрема, загарбники атакували єдиний гіпермаркет, що працював у Херсоні. Внаслідок цих інтенсивних обстрілів кількість загиблих зросла до 24 осіб.

У місті з 20:00 5 травня до 06:00 8 числа була комендантська година. Під час тривалої комендантської години зареєструвано дев'ять кримінальних проваджень. Зокрема, правоохоронці знайшли схрон зброї, а також затримали коригувальників ворожої артилерії.

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