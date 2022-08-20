Російські окупанти другу добу поспіль намагаються атакувати позиції ЗСУ в Благодатному районі на півдні України. Перша атака провалилася, після чого вороги відступили для відновлення сил. Потім вони організували другий наступ, який зараз стримують бійці ЗСУ.
Відповідною інформацією поділився прес-центр оперативного командування "Південь" у свіжому звіті про ситуацію на фронті.
"До глибокої ночі силами десантно-штурмових підрозділів за підтримки БМД-4, двох танків Т-72 та артилерії намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного шляхом проведення штурмових дій. Успіху не мав. Відступив для відновлення сил та запасів. Із світанком поповненим складом продовжив ведення штурмових дій. Бій триває", — повідомили в ОК "Південь".
У звіті також згадується, що ворог здійснив три авіаційні удари по позиціях українських захисників. Обійшлося без жертв. А ось рашисти сьогодні, 20 серпня, втратили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці броньованої техніки на півдні.
Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про штурми ворога на декількох напрямках. Окупанти намагалися атакувати в районах Новодмитрівки, Вірнопілля, Курульки, Івано-Дар'ївки, Бахмута, Зайцевого, Кодеми та інших населених пунктів.
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